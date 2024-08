( VÍDEO) Seca severa atinge Rio Purus e prejudica comunidades ribeirinhas

A comunidade de São Jorge, localizada às margens do Rio Purus, enfrenta dificuldades devido à forte seca que atinge a região este ano. Moradores relatam que a baixa no nível do rio tem tornado a navegação extremamente difícil, principalmente em áreas sem acesso terrestre, onde há muitas cachoeiras. Segundo os residentes, há anos não se via uma seca tão intensa como a deste verão, afetando o transporte e o dia a dia da população ribeirinha, que depende do rio para se locomover e sustentar.

Por Pelegrino Sobrinho- colaborador do Acreonline.net

