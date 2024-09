Vídeo-Seca no Rio Iaco em Sena Madureira afeta severamente ribeirinhos

A seca que se instalou no estado do Acre está causando sérios problemas para as comunidades ribeirinhas que vivem às margens do Rio Iaco, no município de Sena Madureira. A diminuição drástica do nível das águas está dificultando o transporte fluvial, essencial para a locomoção e o escoamento da produção agrícola das famílias que dependem do rio para sobreviver.

As pessoas que residem ao longo do Rio Iaco enfrentam uma situação cada vez mais crítica. A principal via de transporte, que é o rio, está se tornando intransitável devido ao baixo nível da água. Isso afeta diretamente o dia a dia dos moradores que não dispõem ainda de ramais em suas localidades , e têm dificuldades em se deslocar para as cidade, em busca de suprimentos, ou até mesmo acessar serviços de saúde e educação.

Carlos da Silva, morador do Seringal Recife, relata que nunca viu o rio em condições tão precárias. “O rio Iaco está muito seco. Se a seca continuar, o rio pode secar totalmente em breve.

Por Ronaldo Duarte

