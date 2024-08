(VÍDEO) Seca e Correntezas no Alto Rio Yaco Colocam Vida de Moradores em Risco

A cachoeira no alto Rio Yaco, localizada no Seringal Tabatinga, está colocando em risco a vida da população devido à seca severa e às fortes correntezas que se formam no local. Essa situação tem dificultado cada vez mais a vida das famílias que dependem exclusivamente do rio.

O barqueiro, responsável pelo transporte diário das crianças para a escola de segunda a sexta-feira, é o mais prejudicado e enfrenta perigos constantes. Segundo o professor Rylas Soares, que esteve na localidade, os desafios do transporte fluvial são inúmeros: o rio está muito seco, com muitos bancos de areia, e as cachoeiras obrigam os barqueiros a descarregar os barcos para conseguir passar.

As autoridades municipais e estaduais estão cientes da situação e estudam formas de reabrir todos os ramais que dão acesso às residências das famílias com crianças em idade escolar. Medidas urgentes são necessárias para garantir a segurança e a continuidade do transporte na região.

Por Pelegrino Sobrinho- Colaborador do Acreonline.net

