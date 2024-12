VÍDEO: Rio Iaco registra aumento significativo no volume de água em Sena Madureira

O Rio Iaco, que corta o município de Sena Madureira, registrou um aumento expressivo no volume de água nos últimos dois dias. O fenômeno foi causado pelas fortes chuvas que atingiram a região, como relatado por J. Cavalcante, colaborador do Acreonline.net.

A elevação do nível do rio preocupa moradores das áreas ribeirinhas, que tradicionalmente sofrem com alagamentos durante o período chuvoso. Autoridades locais estão monitorando a situação e recomendam que a população permaneça atenta a eventuais alertas de emergência.

As chuvas intensas fazem parte do início do inverno amazônico, período marcado por precipitações frequentes e aumento no volume dos rios na região.

A equipe do Acreonline.net segue acompanhando os desdobramentos para manter a população informada.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram