Vídeo: Rio Iaco em Sena Madureira registra aumento no volume de água

Nos últimos dois dias, o Rio Iaco, que corta o município de Sena Madureira, apresentou um aumento significativo em seu volume de água. Essa elevação facilita a navegação de embarcações maiores, essenciais para o transporte de moradores das comunidades rurais da região.

Durante o período de seca, muitos ramais ficam intransitáveis, tornando os rios a principal via de acesso para essas localidades. Com o aumento do nível das águas, as embarcações podem operar com mais segurança, permitindo o transporte de pessoas e mercadorias entre a zona rural e a cidade.

O fenômeno traz alívio para os ribeirinhos que dependem do rio para atividades do dia a dia, destacando sua importância como principal meio de locomoção na região. Autoridades e moradores seguem monitorando o nível do rio para garantir a segurança da navegação.

Por Pelegrino Sobrinho- colaborador do Acreonline.net

