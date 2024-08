(VÍDEO) Rio Iaco em Sena Madureira continua a ser referência na pesca amadora

No último final de semana, o Rio Iaco, em Sena Madureira, mais uma vez se destacou como um dos principais pontos de pesca da região. Um grupo de pescadores amadores do município realizou uma pescaria de sucesso na sexta-feira, capturando uma quantidade impressionante de peixes, fato que logo chamou a atenção da comunidade local.

O sucesso da pescaria recente certamente impulsionará ainda mais o turismo na região, além de inspirar outros pescadores a explorarem as águas do Rio Iaco. Mais do que nunca, Sena Madureira reafirma seu lugar no mapa da pesca esportiva e amadora do Acre.

Por Ronaldo Duarte

