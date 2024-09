Vídeo-Rio Branco Boca do Acre e municípios celebram a chegada da primeira chuva de setembro

A tão esperada chuva finalmente chegou ao Acre e a cidades próximas, trazendo alívio para a população que vinha sofrendo com a densa fumaça das queimadas. Na cidade de Boca do Acre, localizada no Amazonas, a chuva também foi recebida com muita alegria.

A mudança de tempo marcou a primeira chuva do mês de agosto e ajudou a melhorar significativamente a qualidade do ar, prejudicada pelas queimadas na região. A população celebrou o alívio e agradeceu pela mudança climática, que trouxe esperança em meio à longa estiagem.

A expectativa é que as condições climáticas continuem a melhorar nas próximas semanas.

Por Pelegrino Sobrinho- Colaborador do Acreonline.net

