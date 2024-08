( VÍDEO) Rio Acre enfrenta seca histórica: Motoqueiros trafegam dentro do Leito do rio

O Rio Acre está atravessando uma das secas mais severas de sua história recente. A situação é tão extrema que, em alguns trechos, o rio praticamente desapareceu, deixando expostas áreas do leito onde.

Aproveitando-se dessa situação incomum, motoqueiros têm sido vistos trafegando dentro do rio, algo inimaginável em outros períodos.

Esse fenômeno é um reflexo alarmante das mudanças climáticas e da escassez de chuvas, que têm afetado drasticamente os níveis do Rio Acre, causando preocupações para as populações ribeirinhas e autoridades locais. A seca não só impacta o meio ambiente, mas também coloca em risco o abastecimento de água e as atividades econômicas dependentes do rio.

Por Ronaldo Duarte

