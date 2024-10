(Vídeo) Quase 100 vacas são mortas por um único raio em fazenda no interior de Rondônia

O produtor rural Tobias Vial, de 46 anos, sofreu um prejuízo de aproximadamente R$ 250 mil após a morte de 98 novilhas em sua propriedade, a Fazenda Cachoeira, localizada no município de Parecis, a 85 km de Rolim de Moura. As mortes ocorreram em decorrência de um raio durante um forte temporal no domingo, 13 de outubro.

Além dos danos à propriedade rural, a tempestade afetou outras áreas, como a cidade de Pimenta Bueno, onde parte da rede elétrica foi destruída. Na fazenda, a descarga elétrica foi tão intensa que matou todas as novilhas de engorda que estavam próximas.

Segundo Tobias, o vaqueiro da fazenda realizou buscas logo após o temporal, mas inicialmente focou no gado leiteiro. Apenas na terça-feira, 15, o funcionário encontrou os animais mortos, cujas carcaças já apresentavam inchaço, indicando que estavam no local há dois dias. Um veterinário confirmou que a causa das mortes foi a descarga atmosférica.

Apesar do prejuízo, o fazendeiro declarou que seguirá trabalhando para recuperar as perdas. A fazenda possui uma área de 250 alqueires e mantém tanto gado de leite quanto de corte.

Redação ContilNet

