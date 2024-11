Vídeo- Prefeitura leva atendimento odontológico às comunidades carentes, através do Programa “Produzindo Sorrisos”

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), através do Programa “Produzindo Sorrisos”, tem promovido uma importante ação social ao oferecer atendimento odontológico gratuito, às comunidades carentes, em áreas afastadas da capital.

A iniciativa busca levar serviços de saúde bucal à toda população, principalmente a de baixa renda, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas.

Nesta terça-feira (12), duas equipes do programa, equipadas com duas vans cada, realizaram atendimentos na Escola São Camilo, localizada no km 12 da BR-364. A outra equipe esteve na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Sebastiana Bernardo, no bairro Vila Acre.

A dona de casa Maria Erogilda, atendida na ação, expressou sua gratidão pelo serviço.

“Eu agradeço muito o pessoal. Acho que foi o prefeito que mandou. Agradeço muito ele e espero que ele continue sendo assim. Aqui estava faltando mesmo dentista. Muita gente precisava arrancar dente e não tinha. Agora, muitos estão sendo atendidos”, enfatizou.

A odontóloga Cassiane Mirtes, uma das profissionais envolvidas no programa, ressaltou a relevância da iniciativa.

“Vale muito a pena. Estamos realizando limpeza, extração e restauração. É um serviço essencial, principalmente na zona rural, onde muitas pessoas não têm acesso a esses cuidados”, disse.

O programa “Produzindo Sorrisos” vem reforçando ainda mais o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em levar atendimento de qualidade e fortalecer os cuidados de saúde bucal entre as comunidades de difícil acesso, especialmente nas áreas rurais e mais afastadas.

Luiz Cordeiro / Assecom

