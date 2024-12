Vídeo: Prefeitura de Rio Branco inicia ações do Dezembro Vermelho com foco na prevenção ao HIV e ISTs

A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Governo do Estado, deu início às ações do Dezembro Vermelho, uma campanha de conscientização voltada à prevenção e ao tratamento do HIV e de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A iniciativa faz parte das mobilizações do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado em 1º de dezembro, mas a abertura oficial das atividades em Rio Branco, ocorreu nesta segunda-feira (2), na Oca, no centro.



De acordo com Sâmia Tessinari, coordenadora da Área Técnica de HIV/AIDS do Departamento de Vigilância Epidemiológica do município, somente em 2024 foram detectados 182 novos casos de HIV na capital. Ela destaca a importância de manter a luta contra o vírus ativa e contínua.

“Hoje nós estamos aqui realizando o teste rápido ali no auditório. Estamos ofertando três equipes, testando HIV, cifres e hepatites virais. Aqui embaixo nós estamos ofertando os dispositivos de prevenção, o preservativo masculino, feminino. Estamos distribuindo também e orientando a utilização do teste rápido. Outro teste do HIV, é um teste simples que você pode levar para casa, e você pode estar coletando uma amostra do seu fluido oral, é um teste muito simples de fazer.”



As ações da campanha, que se estenderão ao longo de todo o mês de dezembro, incluem atividades em unidades de saúde, abordagens educativas em locais estratégicos e campanhas de conscientização sobre a importância da prevenção. Serão realizados eventos de orientação sobre o uso de preservativos, testagem rápida para diagnóstico precoce e a promoção do tratamento antirretroviral.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde de Rio Branco, Socorro Martins, o tratamento adequado possibilita que pessoas que vivem com HIV alcancem a supressão viral, tornando o vírus indetectável e, consequentemente, intransmissível. O Dezembro Vermelho é uma oportunidade para reforçar o papel da informação, do diálogo e do cuidado na luta contra o HIV e outras ISTs, além de promover uma sociedade mais informada e solidária às questões de saúde pública.

“A prefeitura inicia o mês com essa ação e durante todo o mês, nós vamos estar fazendo outras ações para chamar a atenção da população que AIDS ainda está em foco. Nós temos tido casos, os casos não pararam, o HIV continua tendo até uma certa tendência de aumento, não só o HIV, mas as demais ISTs. Então, esse mês todo nós vamos estar falando muito sobre isso, sobre as ISTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, como Sífilis, HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis”, concluiu a diretora de Vigilância em Saúde de Rio Branco, Socorro Martins.

Luiz Cordeiro / Assecom

Foto: Marcos Araújo/Assecom

