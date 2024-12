Vídeo: Prefeito recebe empresários de Rondônia que pretendem investir no Estado

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu em seu gabinete a visita de empresários de Rondônia do setor do Agronegócio. Os empreendedores rondonienses, vieram à capital acreana com o objetivo de conhecer o setor produtivo regional.



O prefeito falou dos investimentos do município para o crescimento da produção regional como milho, pastagens rotacionadas, café e soja, culturas em expansão no Estado.

“É muito importante que a gente tenha empresários que venham aqui para ver o nosso potencial, principalmente esses empresários que têm intenções de fazer investimentos no agronegócio, são bem sucedidos lá no sul do Brasil, mexendo com soja, com milho, com boi e estão vindo conhecer o melhor lugar do Brasil para se produzir agricultura. Nós esperamos que eles invistam aqui, trazendo o conhecimento, experiência no trato da agricultura, no trato da pecuária tecnificada com maior produtividade por hectare. Então é muito importante para nós que eles vejam o Acre como um grande potencial e que eles possam fazer investimentos aqui. Isso daí é riqueza, isso daí é dinheiro que vem de fora para cá”, destacou o prefeito.



Os empresários rondonienses levaram de Rio Branco, as melhores impressões.

“A gente mapeou o estado do Acre como muito interessante, muito promissor por vários fatores, clima e também disponibilidade de terras ainda pra você poder trazer investimentos. E a gente tá fazendo essa viagem, esse roadshow aí pra entender um pouco melhor sobre as oportunida des pra trazer a empresa pra cá e investimentos aqui pro estado do Acre. Estamos levando uma excelente impressão daqui, acho que todas as primeiras impressões foram. São as que ficam, e são as melhores possíveis, e a gente tem um futuro promissor”, concluiu o Ceo da empresa Inovare, Reinaldo Silva.

Luizio Oliveira/Assecom

