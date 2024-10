Vídeo-Prefeito de Rio Branco visita presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do chefe da Casa Civil, Valtim José, esteve, nessa segunda-feira (21), realizando uma visita institucional ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), o Conselheiro Ribamar Trindade. Na ocasião, o vice-prefeito, recém-eleito, Alysson Bestene também participou da reunião.

Durante o encontro, a equipe foi parabenizada pelo chefe do TCE pela vitória no último pleito eleitoral. Ainda foram abordados assuntos relacionados ao apoio em relação ao andamento da gestão e auxílio no gerenciamento de gastos consciente dos recursos públicos.

“O Tribunal está à disposição da prefeitura para podermos fazer aquilo que for possível na orientação dos gastos públicos. O TCE tem realizado muito esse papel de fazer um trabalho preventivo e pedagógico antes do repressivo. Temos feito isso não só com a Prefeitura de Rio Branco, mas com as demais do Estado”, ressaltou o presidente do TCE.

O prefeito da capital falou sobre a importância de ter a Corte de Contas presente na gestão municipal para auxiliar no andamento dos projetos.

“Depois da eleição fizemos questão de vir para fazer mais essa visita a ele e também o convidar para poder fazer uma visita ao Complexo Agroindustrial da Agricultura Familiar. Já tivemos a confirmação de ele vai fazer a visita a essa grande obra. Vamos procurar sempre estar convidando o Tribunal de Contas para que ele visite todas as nossas grandes obras em Rio Branco”.

Bruna Giovanna/Assecom

