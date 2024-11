Vídeo-Prefeito de Rio Branco recebe agradecimento do padre Manoel pelo apoio ao Círio de Nazaré

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu na quinta-feira (7), em seu gabinete, a visita do padre Manoel Costa, reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, acompanhado pelos coordenadores do Círio de Nazaré 2024, Kennedy Oliveira e Geicilandia da Cruz. A visita teve como objetivo agradecer pessoalmente o apoio da prefeitura para a realização do evento religioso deste ano.

Na ocasião, o padre Manoel entregou ao prefeito e ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, que também comanda o Gabinete Militar, coronel Ezequiel Bino, uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré e um certificado de agradecimento.

Segundo o reitor, a procissão do Círio de Nazaré, que foi oficializada por meio de uma lei municipal e integra o calendário cultural e turístico de Rio Branco, ocorre anualmente no segundo domingo de outubro, com o intuito de fortalecer a tradição entre os devotos.



“Viemos agradecer a parceria da prefeitura na realização do Círio de Nazaré 2024 e começar a planejar a edição de 2025. Todos os anos, contamos com o apoio da administração municipal, e também solicitamos que a Catedral, no Natal, esteja em sintonia com a decoração do centro da cidade.”

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, também participou da reunião e aproveitou para anunciar novidades para a decoração de Natal na Praça da Revolução.

“Este ano, a decoração será uma grande surpresa, com novidades e atrações. Além disso, manteremos o concurso de carros ornamentados de Natal e outras categorias, como fizemos no ano passado.”

O gestor da capital acreana expressou seu agradecimento pelo reconhecimento e destacou a importância do Círio de Nazaré para o turismo local.

“A parceria foi um sucesso e a festa foi maravilhosa. A cada ano, nosso objetivo é fortalecer o evento, que além de ser um ato religioso, movimenta a economia da cidade, atraindo visitantes de outros municípios e estados”, concluiu.

Bruna Giovanna/Assecom

