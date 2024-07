(Vídeo) Polícia e Assaltantes Trocam Tiros após tentativa de Assalto a banco no Acre

Na madrugada desta segunda-feira (1º), uma tentativa de assalto foi registrada na agência do Banco do Brasil em Acrelândia, no interior do Acre.

A Polícia Militar foi acionada e houve troca de tiros, mas felizmente ninguém saiu ferido. Até o momento, não há informações sobre a captura dos suspeitos envolvidos na ação criminosa. A polícia segue investigando o caso para localizar e prender os responsáveis.

Vídeo:

