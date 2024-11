Vídeo: PM bate na cara de homem como “castigo” após ele agredir a mãe

A corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo abriu investigação para apurar a conduta de policiais da corporação após câmeras de segurança flagrarem a agressão de um militar contra um homem em um bar, em 20 de outubro deste ano. O caso ocorreu no município de João Neiva, no norte capixaba. A surra teria como motivo o fato de o homem, supostamente, ter o costume de espancar a própria mãe, uma idosa doente.

No vídeo, é possível perceber a presença de um homem com uma roupa azul sentado no balcão conversando com outras pessoas no estabelecimento. Dois policiais chegam e abordam o indivíduo com dedo em riste e fazendo ameaças.

“Eu vou falar com você e vou explicar só uma coisa, você presta bastante atenção no que eu vou te falar. Se você voltar a dar alteração na casa da sua mãe, querendo bater nela, que é uma senhora de idade, de cama”, gritou o policial na filmagem registrada pela câmera instalada no bar.

Com a força dos tapas dados pelo militar, o homem perde o equilíbrio e cai no chão. “É isso que você merece, por querer bater em sua mãe. É isso que você merece. Você volta a dar alteração na casa da sua mãe, uma senhora acamada, que eu vou te prender. Você entendeu o que eu estou te falando? Volta a alterar o meu serviço, que você vai ver a desgraça que eu vou fazer com você”, afirmou o policial.

Com o homem desorientado e caído no chão, o militar cumprimenta as pessoas que estão no bar e se retira do local tranquilamente. Quando já estava do lado de fora do estabelecimento, o policial volta a gritar, ameaçando o homem.

