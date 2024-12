VÍDEO: Pescadores capturam arraia gigante no interior do Acre

Dois pescadores realizaram uma pescaria inusitada no Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Segundo relatos, eles capturaram uma arraia gigante, com mais de 80 quilos, usando apenas anzol, próximo à entrada da cidade.

Os pescadores enfrentaram dificuldades para transportar o animal devido ao seu peso impressionante. A captura chamou a atenção de moradores locais, destacando a grandeza da fauna amazônica presente nos rios da região.

O episódio reforça a diversidade dos rios acreanos, mas também levanta a importância de preservar espécies como essa, que desempenham um papel fundamental no equilíbrio ecológico.

