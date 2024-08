(Vídeo) Pescador fica três dias atolado em buraco de lama em rio no AM

Belmiro Tavares,85, foi resgatado na última segunda-feira (29), após ficar três dias encalhado em um buraco de lama, em um trecho do Rio Solimões, no município de São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros a oeste de Manaus).

O pescador é morador do distrito de Santa Rita do Well, que fica a cerca de 1.040 km de Manaus. Belmiro estava desaparecido desde o dia 23 de julho após sair para pescar.

Ainda segundo as informações, familiares acionaram os órgãos competentes para tentar localizar o idoso, que foi flagrado por um drone em meio a um lamaçal no rio. O pescador estava com o barco encalhado em um local conhecido como “Barro Preto”.

Após ser resgatado, o pescador foi socorrido e encaminhado para um hospital no município de São Paulo de Olivença.

VEJA VÍDEO:

Por Planeta 92

