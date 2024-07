( VÍDEO) Pescador captura mais de 2 Mil quilos de Mandim no Interior do Acre

Um vídeo que está circulando nas redes sociais tem chamado a atenção pela impressionante quantidade de mandim capturado no Rio Moa, no município de Cruzeiro do Sul, Acre. No vídeo, é possível ver uma grande quantidade de peixes.

De acordo com informações obtidas, nesta época do ano o Rio Moa se torna um dos melhores rios da região para a pesca, devido à sua abundância de peixes. O Rio Moa, que nasce no Peru, atravessa o município de Mâncio Lima e deságua no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, é conhecido por suas águas ricas em diversas espécies de peixes, sendo o mandim um dos mais procurados pelos pescadores.

O Rio Moa é um dos principais afluentes do Rio Juruá e desempenha um papel fundamental na economia local, especialmente no setor pesqueiro. A região ao redor do rio é rica em biodiversidade e oferece um habitat ideal para várias espécies de peixes. Durante a temporada de pesca, muitos pescadores se dirigem ao Rio Moa para aproveitar a fartura e garantir uma boa colheita de peixes.

Nesta época do ano, o volume de água do Rio Moa atinge níveis ideais para a pesca, tornando-se um dos melhores períodos para capturar mandim. Os pescadores locais, com vasta experiência e conhecimento das técnicas de pesca, aproveitam a oportunidade para maximizar suas capturas. O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a destreza dos pescadores em manejar grandes quantidades de peixe, evidenciando a riqueza do rio e a habilidade da comunidade pesqueira local.

Embora a captura de mais de 2 mil quilos de mandim seja impressionante, é importante ressaltar a necessidade de práticas de pesca sustentáveis para garantir a preservação das espécies e do ecossistema local. A sobrepesca pode levar à diminuição das populações de peixes e afetar negativamente o equilíbrio natural do rio. Autoridades ambientais e comunidades locais têm trabalhado juntas para implementar medidas que promovam a pesca responsável e a conservação dos recursos naturais da região.

Por Ronaldo Duarte

