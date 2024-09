Vídeo-Peão quase vai a óbito na Expor Sena

No último domingo, 22, um peão passou por um grave acidente durante uma montaria em touro na Expor Sena, tradicional evento da cidade de Sena Madureira. Ao abrir o portão, o peão conseguiu resistir aos primeiros movimentos do animal, mas em um determinado momento, sua mão ficou presa na corda, o que o impediu de soltar-se do touro. Ele acabou sendo pisoteado várias vezes pelo boi.

Rapidamente, a equipe de salva-vidas entrou em ação e conseguiu resgatá-lo, mas o peão já estava desacordado. Os médicos presentes no local foram acionados e encaminharam o cowboy para o hospital, onde ele passou por atendimento especializado e está sob cuidados médicos.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

