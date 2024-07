(Vídeo) Pai toma medida drástica ao ver pedreiro abusando da sua filha de 5 anos

Um caso chocante de abuso infantil foi registrado na manhã desta quarta-feira (10/7) no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus. Um homem foi flagrado abusando uma menina de apenas 5 anos, sendo posteriormente linchado pela população.

De acordo com informações preliminares, o homem, que estaria trabalhando como pedreiro na residência da família, foi pego no flagra introduzindo os dedos nas genitálias da menina.

O responsável pela criança, ao presenciar a cena, declarou que iria matá-lo. Neste momento, o homem se ajoelha e implora por sua vida.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a sequência do flagrante, até o acusado ser espancado do lado de fora da casa com o auxílio da uma tábua de madeira.

Por CM7

