(Vídeo) Ônibus da Trans Acreana Pega fogo em estrada no interior do Acre

Na tarde desta quinta-feira, 18 de julho, um ônibus da Viação Trans Acreana incendiou-se no km 26, na estrada rumo a Brasiléia e Assis Brasil.

Felizmente, todos os passageiros conseguiram evacuar o veículo a tempo, e não houve registro de feridos. O incidente resultou na destruição total do ônibus, restando apenas as ferragens. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Por AcreOnline.net

