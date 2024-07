(Vídeo): Jovem é acusado de mata namorada em cativeiro

Um jovem, identificado como Italo Kelvin Santos Mota, de 20 anos, foi preso nesta segunda-feira (15) suspeito de sequestro e cárcere privado, posse ilegal de arma de fogo e injúria cometida contra uma mulher. O caso aconteceu na rua Jorge Berg, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações dos policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe estava em patrulhamento quando recebeu um chamado via rádio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). A denúncia relatava um possível caso de cárcere privado no endereço mencionado. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma mulher identificada como Mirele da Silva Reis, alegando que a filha, Raquel Reis Modesto, de 18 anos, estava sendo mantida em cárcere pelo próprio namorado.

Após solicitar que o suspeito abrisse a porta, os policiais notaram um forte odor de possível entorpecente no interior do imóvel. Raquel foi encontrada visivelmente abalada, enquanto Italo Kelvin apresentava comportamento alterado e inquieto. Durante a busca no local, foi encontrado um revólver calibre 32 com numeração raspada e uma munição intacta. Raquel confirmou que Italo a impedia de deixar o apartamento, mantendo-a trancada contra sua vontade.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. Tanto a vítima quanto sua mãe foram conduzidas à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher para os procedimentos legais. Na delegacia, foi verificado que Italo já possuía várias passagens por roubo e um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime. Com ele foi apreendido 01 revólver calibre 32 com numeração raspada e 01 munição calibre 32 intacta. Italo Kelvin Santos Mota foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher.

Por Cm7

