VÍDEO: Novas imagens mostram o Rio Iaco recebendo mais água

O Rio Iaco registrou um aumento significativo no nível das águas na região do Seringal Mariomba, como mostram imagens recentes capturadas pelo professor Pablo. As imagens foram feitas há poucos minutos e revelam o impacto do primeiro repiquete do rio.

Famílias que vivem nas áreas mais baixas de Sena Madureira podem enfrentar dificuldades caso o nível continue subindo. A situação requer atenção das autoridades e moradores para possíveis ações de prevenção e assistência.

