VÍDEO: Noivo morre horas após se casar enquanto estava indo encontrar amante

A Polícia Civil de Alagoas segue investigando o assassinato de Winderlan Douglas, morto no dia de seu casamento. Segundo as investigações, no momento do crime, Winderlan estava a caminho de um encontro com outra mulher, sua amante.

“Apuramos que ele estava indo para um encontro com essa mulher, mas a morte não tem relação com ela. Testemunhas indicaram que ele se envolveu em um acidente de trânsito antes do crime, então ainda estamos investigando se a morte está conectada a esse incidente”, afirmou o delegado Arthur César.

O suspeito de cometer o assassinato já foi identificado, mas ainda está foragido. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Winderlan foi baleado.

No mesmo dia da morte de Winderlan, o amigo dele, Victor Emmanuel também foi baleado em um posto de combustíveis onde a moto da vítima havia sido deixada. A polícia esclareceu que os dois crimes não estão relacionados.

Ainda segundo a polícia, Victor foi atingido por um tiro disparado por um agente de segurança que tentou conter a situação e acabou atirando acidentalmente contra ele, ao confundir o amigo da vítima com um criminoso.

Fonte: D24am

