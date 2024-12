VÍDEO: Naufrágio no Rio Macauã em Sena Madureira quase termina em tragédia

Na manhã desta quarta-feira (18), uma embarcação de grande porte naufragou no Rio Macauã, na região de Sena Madureira, interior do Acre. O barco, que segundo informações transportava materiais de construção e seis pessoas, virou em uma curva do rio.

Segundo informações preliminares, o incidente quase resultou em uma tragédia, quando um dos tripulantes teve dificuldades para sair da embarcação e por pouco não se afogou. Felizmente, todos os ocupantes conseguiram se salvar.

O acidente chama atenção para os cuidados necessários em navegações de grande porte, especialmente em rios sinuosos e durante o transporte de cargas pesadas.

Acreonline.net

