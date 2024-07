(Vídeo) Mulheres se enfrentam com puxões de cabelos e socos no meio da rua

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga envolvendo pelo menos cinco mulheres na manhã de sábado (6), na rua Ovídio Gomes Monteiro, no bairro Alvorada, em Manaus. O motivo da briga não foi esclarecido.

As imagens mostram puxões de cabelo, empurrões e tentativas de despir uma das envolvidas, que acabou sendo jogada no chão, arrastada pelos cabelos e agredida com socos. Alguns homens tentaram intervir para cessar a confusão.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

