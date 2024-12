(Vídeo): Mulher leva surra após passear em barco de homem casado no RJ

Vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a mulher sendo agredida por duas rivais

Uma cena de agressão no cais de Paraty, no Centro Histórico do município, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais na última quarta-feira (18). Nas imagens, uma mulher, não identificada, é agredida por duas rivais após supostamente ter passeado no barco de um homem casado.

Nas imagens é possível ver duas mulheres agredindo a vítima. Em meio à briga, a mulher chegou a ser empurrada em direção ao rio e quase caiu na água.

Mesmo sozinha contra as duas, a vítima não recuou e também tentou se defender trocando socos. No vídeo é possível ver ainda pessoas, incluindo um policial, tentando conter as agressões.

O vídeo viralizou nas redes sociais. Enquanto uns internautas criticaram a exposição das agressões, outros brincaram com a situação. Isso porque, segundo as informações, a motivação da confusão, seria porque a mulher teria passeado no barco de um homem casado.

“O que a mulherada não faz pelo coração do cabeça branca”, brincou um internauta.

Por Planeta 92

