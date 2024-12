(Vídeo): Mulher expõe traição de marido com levita durante culto e causa confusão em igreja

Uma cena inusitada e polêmica ocorreu em uma igreja, onde uma mulher aproveitou a oportunidade de falar no púlpito para revelar a traição do marido com uma levita da congregação.

Durante o discurso, ela declarou ter hackeado o celular do esposo e descoberto a relação extraconjugal com a levita Laís, esposa de outro membro da igreja. A mulher ainda mostrou prints das mensagens para os presentes e destacou que a amante chegou a passar o Natal em sua casa.

A situação rapidamente se transformou em uma confusão, com a esposa traída agredindo o marido e a suposta amante na frente dos fiéis. O caso viralizou nas redes sociais, gerando repercussão e debates sobre o ocorrido.

