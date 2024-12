(Vídeo): Mulher Encontra Namorado na Casa da Ex e Barraco Vai a Público

Uma grande confusão viralizou nas redes sociais esta semana, após uma mulher encontrar o próprio namorado na casa da ex em Recife. O incidente foi registrado por uma terceira pessoa que estava com a atual na ocasião.

No vídeo, é possível ver o momento em que a mulher encontra o namorado na casa da ex e inicia uma discussão. A ex, irritada pela presença da atual na frente de sua casa, joga água da varanda. A atual questiona o namorado, perguntando se “a casa da tua mãe agora é aqui, né?”, enquanto a ex tenta diminuir a situação, pedindo para “abaixar a bola”. A discussão se intensifica, e uma pessoa tenta convencer a mulher a sair do local, mas ela se recusa.

O namorado, conhecido como “garanhão”, justifica sua presença na casa da ex, dizendo que ela estava passando mal, o que foi negado pela mulher. O vídeo, que logo se espalhou nas redes sociais, gerou diversos comentários de internautas, com alguns brincando sobre a situação e outros criticando o comportamento do homem.

Por AcreOnline.net

