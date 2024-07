(VÍDEO) Mulher é esfaqueada no interior do Acre

Assis Brasil, município localizado no interior do Acre, foi palco de mais um episódio de violência, desta vez envolvendo uma mulher de nacionalidade venezuelana. O caso ocorreu na zona rural do município e foi registrado na manhã da última segunda-feira, 15,.

Segundo informações preliminares, a vítima foi atacada por seu companheiro, que desferiu vários golpes de faca em seu corpo. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, mas encontrou dificuldades devido ao difícil acesso à área onde a mulher foi atacada.

Os policiais conseguiram prestar socorro à vítima, que foi levada para o hospital da cidade. A identidade da mulher não foi divulgada, mas sabe-se que ela está recebendo os cuidados médicos necessários.

O autor da tentativa de homicídio conseguiu fugir do local, mas as autoridades já estão em busca do suspeito. O caso tem gerado comoção entre os moradores de Assis Brasil, que pedem por justiça e maior segurança na região.

As motivações do ataque ainda são desconhecidas e a polícia segue investigando o caso para entender os detalhes do ocorrido. Este episódio ressalta a vulnerabilidade de mulheres, especialmente imigrantes, em áreas rurais e reforça a necessidade de políticas públicas mais eficazes para a proteção dessas populações.

A comunidade de Assis Brasil espera que o responsável pelo crime seja capturado e punido conforme a lei.

Em casos de violência, é fundamental que a população denuncie e procure ajuda. A Polícia Militar disponibiliza o número 190 para emergências e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher pode ser acionada para apoiar vítimas de violência doméstica.

Por Ronaldo Duarte

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram