Vídeo-Mulher é assassinada a facadas por ex-companheiro no bairro Alto Alegre, em Rio Branco

Uma tragédia abalou os moradores do bairro Alto Alegre, em Rio Branco, no início da noite do último domingo (27). Paula Gomes, de 33 anos, foi brutalmente assassinada a facadas pelo seu ex-companheiro, identificado como Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, que não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com informações preliminares, Jairton aguardou o momento em que Paula estava na casa do avô de sua filha de sete anos. Ao retornar, a vítima foi surpreendida pelo acusado em uma das ruas do bairro. Jairton, armado com uma faca, desferiu vários golpes fatais contra Paula. O crime foi cometido na frente da filha do casal, que estava sob os cuidados da mãe no momento do ataque.

Após o crime, Jairton fugiu do local levando a criança, que foi retirada à força da cena. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por moradores que testemunharam o ocorrido, mas, ao chegar ao local, os socorristas constataram que Paula já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e já está em diligências para localizar e prender Jairton. O caso é tratado como feminicídio, e as autoridades estão investigando as circunstâncias do crime.

Familiares e amigos da vítima estão em choque com a brutalidade do assassinato e pedem por justiça.

Esse é mais um caso alarmante de violência contra a mulher em que o agressor não aceita o término de uma relação e recorre a uma atitude extrema. A sociedade continua a clamar por medidas mais rigorosas para combater esse tipo de crime.

Por Acreonline.net

