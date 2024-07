(Vídeo) Mulher da surra em amante do marido que sai correndo pelada no meio da rua

Um vídeo que circula nas redes sociais no último sábado mostra o momento em que uma mulher, identificada como Helen, é brutalmente espancada por uma outra mulher, apontada como Jussara.

A agressora descobriu que Helen estava tendo um caso com seu marido e que durante um dos encontros, a amante acabou engravidando do infiel. De acordo com informações presentes no vídeo, Helen seria amiga da irmã de Jussara.

Foi através dessa amizade que a jovem passou a frequentar a casa de Jussara, e ficou interessada no homem casado. O caso extraconjugal durou meses e Jussara só descobriu por que teve acesso ao celular do marido, onde encontrou uma foto de um teste de gravidez com a seguinte legenda: “Vai ser papai de novo!”.

Rapidamente, Jussara foi até a casa de Helen e arrastou ela pelos cabelos, deu uma garrafada na cabeça dela, desferiu tapas e socos em seu rosto e chutou a barriga da jovem gravida.

Em um determinado momento, a agressora chegou a rasgar a calcinha da amante, causando ferimentos nas partes íntimas dela e a deixando completamente pelada. Helen, em uma atitude de desespero, saiu correndo nua pela rua. Não há informações se ela perdeu o filho que estava esperando após a confusão.

Por CM7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram