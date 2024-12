(Vídeo): Mulher cai de ponte ao tirar foto e é salva por cadarço amarrado pelo namorado

Uma tentativa de tirar uma foto na ponte de ferro sobre o Rio Paraty, em Araquari, no Norte de Santa Catarina, quase terminou em tragédia na última quarta-feira (25), dia de Natal. Uma mulher de 27 anos caiu de uma altura de cerca de 5 metros, mas foi salva graças à rápida improvisação de seu namorado, que usou o cadarço do tênis para amarrar o braço dela e evitar que fosse levada pela correnteza.

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que encontrou a vítima segurando-se em um pilar enquanto estava parcialmente presa pela corda improvisada. Um vídeo registrou o momento em que ela foi retirada do rio, visivelmente abalada. “Achei que ia morrer”, declarou a mulher. O socorrista, em resposta, afirmou: “Não, não no meu serviço”.

Resgate desafiador A operação de resgate apresentou dificuldades devido ao local remoto. Os bombeiros precisaram acessar o trilho de trem que passa pela ponte, mas o caminho, de aproximadamente 3 quilômetros, só era acessível a pé. Enquanto alguns militares corriam pelo trajeto, outros transportavam os equipamentos necessários para o salvamento. No local, um bombeiro entrou no rio e conseguiu retirar a mulher, que estava com ferimentos no braço e na perna, causados pelo atrito com a estrutura de concreto da ponte.

Apesar do susto, ela relatou estar consciente, embora tenha ingerido um pouco de água durante a queda. Atuação heroica A ação do namorado foi crucial para garantir a sobrevivência da jovem. Ao perceber a gravidade da situação, ele improvisou com o que tinha em mãos para segurá-la até a chegada dos socorristas.

Sem o apoio do serviço aéreo da região, que estava indisponível no momento, o resgate dependia exclusivamente da equipe terrestre, que agiu com rapidez e precisão. Após o salvamento, a mulher foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Araquari para avaliação médica.

Por CM7

