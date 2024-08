VÍDEO- Mototaxista é alvejado com mais de 10 trios em AM

Na manhã desta terça-feira (13), um mototaxista foi atropelado e baleado na, zona Norte de Manaus. O incidente foi registrado por câmeras de segurança e mostra o motociclista trafegando quando um carro branco o atinge, fazendo com que ele ficasse prensado contra um veículo prata.

Após o atropelamento, um passageiro do carro branco desceu e começou a disparar contra o mototaxista, que conseguiu fugir ao abandonar a moto e correr. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou socorro à vítima, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia está investigando o caso para esclarecer as motivações por trás do ataque e os detalhes do ocorrido.

por Acreonline.net

