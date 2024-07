Na manhã deste domingo, 30, um trágico acidente resultou na morte de um motorista na estrada AC-475, próximo ao município de Acrelândia. Por volta das 9 horas, um morador avistou um veículo tombado dentro de um igarapé, utilizado pelo DEPASA para captação de água.

Imediatamente acionou a polícia, que ao chegar ao local encontrou o motorista já sem vida, ainda preso ao volante do veículo. Os militares realizaram a remoção do corpo, que até o momento não foi identificado.

De acordo com um morador das proximidades, o acidente provavelmente ocorreu durante a madrugada, levando o veículo a tombar e cair no igarapé. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram