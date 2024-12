VÍDEO: Motorista de Sena Madureira perde controle de veículo e cai dentro de açude na BR-364

Na manhã desta segunda-feira (15), um acidente foi registrado no km 72 da BR-364, entre Rio Branco e Sena Madureira. Sob forte chuva e com a pista molhada, o motorista de um carro perdeu o controle do veículo, que acabou caindo em um açude às margens da rodovia.

De acordo com informações preliminares, o condutor seria o gerente do Sicoob de Sena Madureira. Apesar do susto, o motorista conseguiu sair do veículo sem ferimentos, e o acidente resultou apenas em danos materiais.

O caso reforça a necessidade de cautela ao dirigir em condições climáticas adversas, especialmente em rodovias.

Acreonline.net

