(Vídeo) Motorista de carreta perde controle e sofre grave acidente na BR

Na tarde desta sexta-feira (5/6), um grave acidente chocou os moradores e motoristas que passavam pela BR-174, próximo à cidade de Presidente Figueiredo.

Uma carreta carregada de calcário, perdeu o controle e tombou, causando pânico e destruição no local, na altura do quilômetro 134. Imagens impressionantes mostram o rastro de destruição do acidente após a carreta tombar na pista.

O motorista da carreta, que ainda não teve a identidade revelada, foi arremessado pela janela do veículo e acabou caindo em um barranco no meio da mata fechada. Populares que passavam pelo local foram os primeiros a prestar socorro à vítima, encontrando-a no meio do matagal. Até o momento, não há informações precisas sobre o estado de saúde do motorista. Equipes de resgate e ambulâncias foram acionadas e estão se deslocando para o local do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para controlar o tráfego na região e investigar as causas do acidente. As imagens do ocorrido servem como alerta para a importância da prudência e do respeito às leis de trânsito, visando evitar tragédias como essa.

Por CM7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram