Vídeo-Motociclista na contramão é provável causa de acidente fatal na moderna Rodovia AC-405 que tem mão dupla

Um grave acidente que envolveu um veículo Toyota Yaris, de cor branca e uma motocicleta, de cor vermelha, na tarde do último domingo (15), deixou como resultado trágico a morte do motociclista que se chocou com o veículo que teve sua frente destruída pelo grande impacto. Com o choque o motociclista foi arremessado para o outro lado da via.

As primeiras informações sobre o acidente mostram que o condutor da motocicleta trafegada na contramão na moderna Rodovia AC-405 quando colidiu frontalmente com o veículo no momento do sinistro. O motociclista foi identificado como Mardone Rocha de Moura, 31 anos.

A imprudência tem sido a principal causa de acidentes com vítimas fatais e causa de bastante ações de conscientização do Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC) que constantemente realiza ações e blitz educativas, além de fiscalização do tráfego dos veículos nas vias públicas. Colabora para um trânsito de mais paz e sem vítimas fatais.

Fonte- Avoz do Norte

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram