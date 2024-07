(VÍDEO) : Motociclista é arremessado ao bater contra carro

Antônio Eciomar Cordeiro de Souza, morreu, na noite deste domingo (21), após sofrer um acindente de trânsito, na rua Ayres Cruz, bairro Santa Etelvina, zona norte da capital. Imagens de câmera de vigilância registraram o momento do acidente.

De acordo com imgens de câmeras de vigilância que registraram o momento, por volta das 18h58, um carro de cor vermelha aparece trafegando pela via quando a vítima surge em uma motocicleta, em alta velocidade e atinge o carro. Antônio é arremessado do veículo e morre antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor do veículo permaneceu no local para prestar socorro a vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.

Fonte: D24am.

