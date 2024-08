Video mostra pessoas atravessando Rio a pé e de moto no interior do Acre

Um vídeo recente de Assis Brasil, no Alto Acre, mostra a severa seca que afeta a região, com pessoas e motos atravessando facilmente o Rio Acre.

As imagens refletem o nível crítico do rio, que recentemente atingiu 1,45 metros, próximo à pior marca histórica de 1,25 metros. A seca é resultado do fenômeno El Niño, que também afeta os rios Iaco e Purus.

A situação tem gerado dificuldades na navegação, escoamento da produção ribeirinha e abastecimento de água. A Agência Nacional de Águas declarou uma situação crítica de escassez hídrica e intensificou o monitoramento.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram