VÍDEO mostra motorista de APP sendo executado dentro de carro

Antônio Alex Rodrigues, 30, motorista de aplicativo, foi executado a tiros, quando dirigia, na noite da última desta quinta-feira (18) na avenida das Flores, zona norte da capital amazonense. Imagens compatilhadas nas redes sociais mostram o momento da execução.

Conforme as imagens, o motorista seguia pela via quando uma motocicleta com dois homens se aproxima do carro da víitma. O garupa da moto começa a disparar contra a vítima. O homem foi atingido na região da cabeça e tórax.

Antônio foi atingido com ao menos com 14 disparos de arma de fogo e foi a óbito dentro do próprio veículo. Os criminosos fugiram sem serem identificados.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro (DEHS).

Fonte: D24am.

