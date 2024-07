Vídeo mostra mega Explosão de Caminhão Tanque com Gás de Cozinha em BR

Na tarde desta quarta-feira (03), um caminhão-tanque carregado com gás de cozinha explodiu na rodovia BR-010, nas proximidades de Paragominas, região sudeste do Pará. O incidente teve início quando o motorista do veículo percebeu que alguns botijões estavam em chamas. Demonstrando rapidez e sangue frio, ele conseguiu estacionar o caminhão no acostamento e sair a tempo, evitando ferimentos.

O caminhão permaneceu em chamas por algum tempo, resultando em um engarrafamento significativo nas duas vias da rodovia. As chamas se alastraram lentamente, culminando em uma explosão de grande magnitude, que espalhou destroços a uma considerável distância do local do acidente.

Muitos motoristas estavam nas proximidades durante a explosão, mas, até o momento, não há relatos de feridos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a ocorrência e enviou equipes ao local para lidar com a situação, enfrentando desafios devido às dificuldades de comunicação na região.

Por AcreOnline.net

