Vídeo mostra idoso sendo atropelado e arrastado por caminhonete na capital

Imagens de um sistema de segurança registraram o exato momento em que o idoso Francisco das Chagas de Souza, de 62 anos, foi atropelado e ficou gravemente ferido na noite dessa segunda-feira, 11, na rua Copaíba, no bairro Novo Horizonte, parte alta de Rio Branco.

Francisco caminhava pela avenida Antônio da Rocha Viana e, ao tentar cruzar a rua Copaíba, foi atingido por uma caminhonete Triton, que trafegava na avenida no sentido centro-bairro. O motorista fez uma conversão à esquerda, entrou na rua Copaíba e atingiu o idoso, arrastando-o por aproximadamente 15 metros antes de parar e permanecer no local do acidente.

Com o impacto, Francisco sofreu fratura na costela, quebrou o dedo da mão esquerda e teve múltiplas escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam o idoso ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) compareceram, isolaram a área para os trabalhos de perícia e, após a conclusão, a caminhonete foi liberada.

Davi Sahid-ac24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram