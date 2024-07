Vídeo mostra Alunas sendo assaltadas ao saírem da escola em Rio Branco

Na tarde da última quinta-feira, 4, três estudantes de uma escola pública foram vítimas de assalto em Rio Branco, enquanto retornavam para suas casas. O roubo aconteceu ao lado do Parque de Exposições Wildy Viana, na rua Francisco Correia da Silva, no Loteamento Farhat, Segundo Distrito.

De acordo com os pais das adolescentes, as estudantes voltavam da escola localizada na rodovia AC-40 quando foram abordadas por dois criminosos em bicicletas. Armados com um revólver, os ladrões roubaram os celulares das vítimas e fugiram.

A Polícia Militar foi acionada e, após patrulhamento na região, conseguiu prender um dos assaltantes e recuperar um dos celulares roubados. O criminoso foi levado à Delegacia de Flagrante (DEFLA), onde foi reconhecido pelas vítimas e confessou a localização dos outros aparelhos. Após negociações, uma pessoa não identificada entregou os demais celulares na delegacia, cumprindo ordens recebidas.

Por AcreOnline.net

Imagens e informações Davi Sahid

