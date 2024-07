(Vídeo) Em Sena Madureira: Moradores do Rio Iaco Limpam Trecho para Passagem de Barco Escolar

A escassez de água no Rio Iaco, localizado no município de Sena Madureira, tem dificultado a navegação até mesmo de pequenas embarcações. A baixa do nível do rio resultou no acúmulo de troncos e galhos, bloqueando o canal e impedindo o tráfego fluvial.

Diante dessa situação, moradores de uma comunidade local decidiram unir forças para solucionar o problema. Equipados com facões e motosserras, organizaram uma força-tarefa para limpar o trecho obstruído do rio. O objetivo principal da ação foi garantir a passagem segura do barco escolar que transporta os alunos da região.

A iniciativa comunitária, que ocorreu ao longo desta semana, envolveu dezenas de pessoas trabalhando arduamente para abrir um canal navegável. Com esforço e dedicação, os moradores conseguiram desobstruir o trecho, permitindo que o barco escolar pudesse retomar seu percurso e garantir que os estudantes chegassem às aulas.

Além de proporcionar o acesso à educação, a ação dos moradores também é um exemplo de solidariedade e colaboração em tempos de dificuldade. A mobilização mostrou a importância do trabalho em equipe e do espírito comunitário para superar os desafios impostos pela natureza.

A situação do Rio Iaco é um reflexo das condições climáticas e ambientais que afetam muitas regiões do país. A comunidade espera que as autoridades possam oferecer apoio e soluções a longo prazo para prevenir futuros bloqueios e garantir a navegação segura no rio. Enquanto isso, os moradores seguem vigilantes e preparados para agir em prol do bem-estar coletivo.

As ações dos moradores do Rio Iaco destacam a resiliência e a determinação da população de Sena Madureira, que, mesmo diante das adversidades, se mobiliza para garantir o direito à educação e à segurança de seus jovens.

Por Ronaldo Duarte- Acreonline.net

