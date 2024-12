VÍDEO: Moradores do ramal da Garapeira celebram melhorias com jantar em agradecimento à Prefeitura

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom e alguns secretários municipais prestigiaram, no último sábado (14), um jantar promovido pelos moradores do ramal Garapeira como forma de agradecimento a prefeitura pelos serviços prestados na regional Vila Acre.

A intervenção foi realizada em parceria com duas secretarias da gestão, sendo elas de Agropecuária (Seagro) e Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), onde o resultado culminou em um trabalho que era esperado há mais de duas décadas pelos moradores.



Para Alexandre Bardales, presidente da Associação de Moradores do ramal Garapeira, a prefeitura havia firmado o compromisso de mudar a realidade dos moradores que há anos pediam por uma internação nas ruas.

“Como presidente desta comunidade, quero muito externar minha gratidão a Prefeitura de Rio Branco que realmente tem nos atendido todas às vezes que procuramos socorro. Eu até intensifico essa informação para os presidentes, quando forem fazer algum pedido, vão com entendimento e sabedoria, pois temos uma gestão que realmente tem olhado pra gente, por esse motivo estamos nessa solenidade em agradecimento ao Município, temos o hábito de sempre pedir, mas hoje, só quero agradecer.”



Para os secretários das pastas municipais, o objetivo da gestão é de trazer melhorias para os bairros da capital por entender que por décadas algumas regiões haviam sido neglicenciadas pelo poder público.

“Na realidade, fizemos vários bairros por aqui, principalmente na parte da região do Benfica onde ficam os lotes fracionados. Onde não tem asfalto, a Seagro arrumou as saídas de água, colocando bueiro e material de demolição asfáltica que é o que está dando condições de os moradores irem e virem”, explicou o secretário da Seagro, Eracides Caetano.



“Aqui na regional da Vila Acre, atingimos, praticamente 90% do asfaltamento, mas tem locais que carecem apenas de remendo profundo, tapa buraco e outros que cabem ao recapeamento, como foi o caso aqui do ramal da Castanheira, que também recebeu a recuperação da ponte. Aqui no ramal da Garapeira houve uma espécie de escarificação e depois jogado um bota-fora para dar passagem de inverno a verão”, destacou Cid Ferreira, secretário da Seinfra.



O prefeito da capital, agradeceu pelo convite de confraternizar com os moradores e destacou que a meta é seguir nesse ritmo, levando dignidade de ir e vir para todos os bairros de Rio Branco.

“O Ramal foi feito por mais de 4 quilômetros para dentro, ele foi recapeado e depois passaram o tapa-buraco. Além disso, foram feitas pontes, também intervimos nos ramais vizinhos como o do Itucumã. A nossa gestão não esperou o dinheiro vir de Brasília, gastamos o nosso dinheiro, o seu dinheiro, porque economizamos para isso. Vir nesse jantar de agradecimento é muito bom e pretendemos continuar desse jeito, cuidando das pessoas, mas que elas também vejam o nosso trabalho e reconheçam o que temos feito por nossa capital.

Bruna Giovanna/Assecom

Foto: Evandro Derze/Assecom

