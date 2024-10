(Vídeo): Moradores capturam pirarucu gigante de 100 kg no Rio Macauã, em Sena Madureira

Um grupo de moradores da zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre, realizou uma impressionante captura nas águas do Rio Macauã. Eles pescaram um pirarucu gigante, pesando cerca de 100 kg, uma das maiores espécies de peixe de água doce da Amazônia.

O pirarucu, conhecido por seu tamanho e importância cultural e econômica, foi retirado com muito esforço devido à sua força e tamanho.

Por AcreOnline.net

