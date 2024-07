(Vídeo) Menina de 13 anos tem perna dilacerada após ser atropelada por caçamba

Uma das rodas da caçamba passou por cima da vítima junto com a bicicleta

O gravíssimo atropelamento aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (17) na Avenida José Amador dos Reis com Rua Cascalheira, no bairro Cascalheira, zona Leste da capital rondoniense.

Uma adolescente de 13 anos teve uma perna dilacerada por um caminhão caçamba. Segundo testemunhas, a menina em uma bicicleta foi atingida pelo pesado veículo que estava saindo da Rua Cascalheira e entrando na Avenida José Amador dos Reis.

O motorista do caminhão contou que não percebeu que a ciclista estava transitando no mesmo sentido e ao lado.

Uma das rodas da caçamba passou por cima da vítima junto com a bicicleta.

Gravemente lesionada, a menina foi levada às pressas para o hospital João Paulo II em uma ambulância do SAMU. A Polícia Militar foi acionada para fazer o registro da ocorrência.

