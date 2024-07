( Vídeo) Mecânico morre ao ter cabeça prensada durante manutenção de ônibus em Manaus

Um trágico acidente de trabalho ceifou a vida do mecânico Mário de Souza Soares, de 56 anos, funcionário da Via Verde Transportes Coletivos Ltda. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, na rua Nelson Rodrigues, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, Mário estava realizando um reparo na suspensão traseira de um ônibus em uma estação de linhas do transporte público quando sofreu o acidente. Durante o procedimento, sua cabeça ficou prensada na caixa de rodas do veículo, resultando em esmagamento e morte instantânea.

As primeiras investigações indicam que a falha de um macaco hidráulico pode ter sido a causa do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi rapidamente acionado por colegas de trabalho, mas ao chegar ao local, os socorristas constataram o óbito. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também foi chamada e notificou os familiares da vítima, que chegaram pouco depois.

O corpo de Mário foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) após a perícia inicial. Conhecido por sua dedicação e experiência, Mário estava próximo da aposentadoria após anos de serviço na empresa. A Polícia Civil do Amazonas irá conduzir uma investigação detalhada para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Por atrocidades+18

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram